Œufs : vont-ils finir par manquer ?

Comme toujours, le rayon des œufs est très prisé. Mais aujourd'hui, les producteurs alertent. Ils craignent une rupture dans les prochains mois. L'œuf reste aujourd’hui la protéine animale la moins chère du marché. Il faut compter entre 25 et 40 centimes l’unité. C’est intéressant en cette période de flambée de prix. “L’œuf reste encore accessible comparé au prix de la viande, au prix du poisson, qui est beaucoup plus élevé”, souligne Éric le Lostec, directeur du centre E. Leclerc Plérin. Il y a une hausse de la consommation d'œufs, alors que la production, elle, est au ralenti. À quelques kilomètres, Yves-Marie a dû confiner la totalité de ses poules, en cause, la grippe aviaire. “Avant tout, on est là pour protéger nos animaux, on les met à l’abri pour les empêcher d’attraper cette maladie”, explique-t-il. Depuis un an, il n’y a plus de dix millions de volailles ont été abattues en France, c’est donc moins d'œufs sur le marché. Bien avant les œufs de consommation, ce sont les industriels et la restauration qui pourraient subir les premières ruptures. TF1 | Reportage C Ebrel, M. Pirckher, R. Cann