Offensive : la Russie intensifie ses frappes

L'armée russe a détruit un de ses objectifs stratégiques la nuit de ce samedi. Il s'agit d'un dépôt de pétrole situé à seulement 40 km au sud de Kiev. Pour le moment, il est difficile de savoir si les dégâts sont dus à un sabotage ou à un tir de missile. À Marioupol, au sud-est de l'Ukraine, pas de doute, ce sont bien les bombardements russes qui ont fait de gros dégâts. Ces dégâts ne sont pas forcément sur des cibles stratégiques. C'est le cas de cette mère de famille qui habitait dans une maison avec quinze proches et qui ont tous dû déménager et fuir la ville. Selon les informations ukrainiennes, en ces lieux, les blindés russes auraient été repoussés, tout comme à Irpin, en périphérie de Kiev. En revanche, dans le centre-ville de Kiev, la nuit a été relativement calme. Beaucoup ont passé le couvre-feu en sous-sol, dans des parkings ou le métro avec leurs chiens ou des compagnons plus improbables. Pour endiguer l'avancée russe, plus lente que prévu mais certaine, les civils ukrainiens se mobilisent de plus en plus. TF1 | Reportage A. De Précigout, T. Roesch