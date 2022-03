Offensive : les chars russes entrent dans Marioupol

Les premières images de l’armée russe à Marioupol ont été publiées sur Internet par le bastion tchétchène. Elles montrent la violence des combats de rue. Il y a aussi une vidéo de propagande, au son de musique patriote. Les militaires aux ordres de Moscou exhibent leurs prisonniers. Marioupol est une ville stratégique pour les Russes. Elle permettrait de faire la jonction entre l’Est : le Donbass, et l’Ouest : la Crimée. Elle est assiégée depuis trois semaines et l’étau se resserre. C’est par l’Ouest que s’effectue depuis vendredi la percée russe. L’armée de Vladimir Poutine approche la place de la Liberté, aux portes du centre-ville. Des images, toujours filmées par les tchétchènes, qui prennent soin de nous montrer des rues vidées et des soldats russes galvanisés. Ils seraient entre 200 000 et 250 000 habitants presque emprisonnés dans une ville détruite. Certains ont pu s’échapper et se réfugier, notamment à Zaporijia, à 200 km de Marioupol. Ils nous racontent un quotidien insoutenable. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F.X. Ménage, S. Iorgulescu, F. Petit