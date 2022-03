Offensive russe : des frappes à la frontière polonaise

Ce dimanche matin, les images tournées juste après le bombardement russe de la nuit montrent l'ampleur des dégâts. Nous sommes à l'ouest de l'Ukraine à quelques kilomètres de la frontière polonaise à Yavoriv. Ici, les bilans évoluent en permanence. Certaines sources parlent de 35 morts et 134 blessés. Depuis le milieu de la nuit, des ambulances affluent en permanence dans cet hôpital à dix kilomètres de la base militaire de Yavoriv, celle qi a été frappée par les ruses. Plus au sud, en fin de journée de samedi, Marioupol est assiégé et bombardé. Les soldats ukrainiens qui patrouillent ne peuvent que constater les dégâts. A un endroit, un missile a creusé un cratère de plusieurs mètres de profondeur et a tout dévasté à la ronde. A l'entrée de la ville, un convoi humanitaire est toujours à l'arrêt. Il est impossible de le faire passer sans savoir si ce sont les combats dans la ville qui empêchent les bus d'y pénétrer ou bien la volonté des forces russes qui l'assiègent. Marioupol est désormais une ville fantôme où les habitants sont terrés et où l'on ne peut que constater ce matin dimanche l'ampleur des dégâts. TF1 | Reportage L. Hauben, S. Cherifi