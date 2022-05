Offensive russe : le bilan des 100 jours

Pour la toute première fois, en trois mois de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky marche dans les ruines de Kharkiv. Comme pour rappeler que les Russes ont subi de lourdes pertes dans la région, et pour minimiser les récentes victoires ennemies. Au fil des mois, les troupes russes ont changé de tactique. Les objectifs au nord sont abandonnés pour se concentrer à l'est et au sud. Dans le Donbass, ces deux dernières semaines, les Russes avancent lentement, mais sûrement. Combien de temps l'armée russe peut-elle tenir ? Quelles sont ses pertes militaires ? Elles sont considérables sur le plan matériel. "Il y a, à peu près, un quart des véhicules de l'artillerie qui a été employé depuis le début de cette invasion, qui est inopérationnel aujourd'hui", estime Thomas Friang, directeur général du think tank "Open Diplomacy". Sur le plan humain, d'après l'Ukraine, il aurait 30 000 soldats russes tués jusque-là. Un chiffre exagéré selon des analystes qui l'estiment à 15 000, soit autant que les pertes russes en Afghanistan, en dix ans de guerre. Le souci, c'est que Moscou dispose de peu de réserves en homme, en l'absence d'une mobilisation générale. Au sein de la population russe, cette offensive est en partie contestée. Dans la vidéo en tête de cet article, il y a ce cocktail molotov, jeté sur un centre de recrutement de l'armée, et ce slogan qui résonne dans une salle de concert à Saint-Pétersbourg. Mais les effets de la guerre sur le plan économique se font sentir. Les Russes le constatent chaque jour. Les prix s'envolent et l'inflation atteint au mois d'avril 17,8% sur un an. Des effets graves à long terme, alors que la Russie sera durablement isolée sur la scène internationale. TF1 | Reportage Esther Lefèbvre, E. Fourny