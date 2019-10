Offensive turque en Syrie : que fait l'Hexagone ?

Face à l'offensive turque en Syrie, l'Hexagone est bien impuissante. Au Kurdistan, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport aux troupes françaises. Beaucoup de questions se posent, et l'image de notre pays pâlit de jour en jour, pourtant, traditionnellement très populaire. Les détails avec notre envoyé spécial Benoît Christal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.