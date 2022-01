Oiseaux sauvages : le grand retour

Dans la réserve de Moëze-Oléron, plus de 100 000 oiseaux transitent chaque hiver, principalement de petits échassiers. Comme quelque 150 000 bénévoles dans le monde, ces experts participent à la campagne des recensements des oiseaux d'eau. Installés dans l'observatoire, au milieu des marais, l'inventaire s'organise pour éviter les doublons. Compteur, longue vue jumelles, les relevés viendront alimenter une base de données internationales et les nouvelles sont bonnes. Dans le pays, la population des volatiles des zones humides a plus que doublé depuis 1980. Protéger les oiseaux est une affaire complexe. Dans les réserves naturelles, ils trouvent plus que la seule tranquillité et de quoi manger. C'est ainsi que l'on peut à nouveau admirer la cigogne blanche. On en recensait une dizaine de couples dans les années 60. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers. Ces douze dernières années, leur population a augmenté de 9%, celle des flamants rose de 4%, celle des cygnes, de 3%, mais les défenseurs des oiseux mettent déjà en garde. Avec le réchauffement climatique, les oiseaux feront étape plus au nord. Il faut anticiper et créer de nouvelles réserves là où les températures seront plus fraîches. T F1 | Reportage M. Croccel, C. Devaux, F. Jolfre