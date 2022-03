Oligarques : le point faible de Poutine ?

En Russie, une maxime dit que l'argent aime le silence. Elle résume bien le contrat que Vladimir Poutine a passé avec les oligarques. Faites vos affaires à l'étranger, mais ne vous mêlez pas de politique sinon vous serez considérés comme des traîtres. Le maître du Kremlin a fait savoir qu'il ne condamne pas du tout ceux qui ont une villa à Miami ou sur la côte d'Azur, ni ceux qui ne peuvent pas se passer de foie gras ou d'huître. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces personnes ne sont mentalement pas avec le peuple ni du côté de la Russie. Cette déclaration lourde de menace répond aux timides prises de position de certains oligarques. Par exemple, le magnat de l'acier Alexeï Mordachov a dénoncé une "tragédie entre deux nations fraternelles". De son côté, l'empereur de l'aluminium, Oleg Deripaska, s'est avancé en disant que "la paix est très importante", que "le monde et la Russie seront différents après ces événements". Selon Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du centre russe à l'institut français des relations internationales, une petite dizaine d'oligarques se sont exprimés en des termes très prudents. Ils ne critiquent pas ouvertement Vladimir Poutine, mais parlent plutôt du refus de la violence et de l'action militaire. Ces oligarques sont sous pression. Étranglés financièrement par l'Occident, ils restent muselés par Poutine. Depuis l'affaire Mikhaïl Khodorkovski, qui a écopé de dix ans de prison en Sibérie et dont l'entreprise pétrolière a été nationalisée, ils savent que s'ils parlent, ils risquent de tout perdre. T F1 | Reportage J. Devambez, E. Stern, N. Clerc.