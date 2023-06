Olivia Gay : la mélodie de la forêt

Le rendez-vous est donné au carrefour d'un grand chêne, dans la forêt de Sainte-Apolline (Yvelines). On s'assoit sur des rondins de circonstance ou sur l'herbe, dans le murmure des feuilles. Olivia Gay a décidé de poser son violoncelle au milieu des arbres, comme si le bois de l'instrument devait remonter à la source. "On est moins centrée sur nous-même. On est plus en communion avec ce qui nous entoure", a décrit l'artiste. C'est le mélange des sons qui séduit. Ambassadrice du fonds "ONF–Agir pour la forêt", la violoncelliste s'est lancée dans un tour de France. "C'est une sorte d'ode à la forêt. C'est rappeler aux gens à quel point elle est belle, précieuse... c'est le poumon vert de notre planète. Sans elle, on ne peut pas exister. Il faut rappeler que c'est la première et principale source d'inspiration des artistes depuis la nuit des temps. Une raison de plus de la protéger", a-t-elle ajouté. Alors, on s'attardera un peu pour écouter la musique de la forêt. TF1 | Reportage M. Izard, V. Gauquelin, B. Deleporte