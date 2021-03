Olivier Dassault décède dans un accident d'hélicoptère

Le vendredi 5 mars 2021, Olivier Dassault accompagnait le Premier ministre en déplacement à Beauvais. Député LR de la circonscription de l'Oise, il était impliqué en politique depuis plus de trente ans. Il a trouvé la mort ce dimanche à 18h dans un crash d'hélicoptère à Touques. L'accident est survenu entre Deauville et Honfleur, sur la côte normande, lors du décollage de l'appareil. Le pilote serait lui aussi décédé. Le président de la République, Emmanuel Macron vient de rendre hommage à Olivier Dassault par ces mots : "Olivier Dassault aimait la France. [...] Sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte". Olivier Dassault avait 69 ans. Fils de Serge Dassault, il a toujours été dans l'ombre de son père. Il a longtemps espéré devenir le numéro 1 de l'empire familial. Milliardaire, ce capitaine d'industrie était un touche-à-tout. Il avait aussi une fibre artistique. Photographe, compositeur de musique de film, on lui doit aussi l'emblème sonore de l'Assemblée nationale.