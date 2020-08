Olivier Faure : "Il faut la force de la gauche, des écologistes pour proposer un projet nouveau à ce pays"

Cette année, l'université d'été du PS réunit les écologistes et tous les acteurs qui veulent améliorer la situation dans le pays. La crise sanitaire a fait apparaître des besoins en matière de santé, d'égalité sociale ou encore d'écologie. C'est en ce sens que le PS et ses alliés ont défini un projet commun. "Nous devons rassembler tous ceux qui partagent le projet d'une France plus sociale, plus écologique, plus démocratique", précise Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.