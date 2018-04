Olivier Faure est officiellement le premier secrétaire du PS

Le 78e Congrès du Parti socialiste se tient ce samedi 7 avril et le dimanche 8 avril à Aubervilliers. Le nouveau premier secrétaire du parti, Olivier Faure, va profiter de cet événement pour lancer son mandat. Parmi ses priorités : arrêter la fuite des adhérents et retrouver une place à gauche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.