Olivier Mazerolle : "Bernard Tapie, à chaque fois qu'il est tombé, il a voulu se relever"

Bernard Tapie a recruté Olivier Mazerolle en 2013 à la tête du journal La Provence à Marseille. L'éditorialiste est revenu ce jour sur les raisons pour lesquelles l'homme fascine l'opinion publique en dépit des affaires qui gravitent autour de lui. Selon lui, c'est un homme plein d'énergie aussi bien avant que durant sa maladie. Une énergie qu'il transmettait. "Il donnait du bonheur, je pense finalement, aux gens", précise-t-il. Par ailleurs, il a toujours gardé le contact avec le peuple tout en donnant du rêve. Alors à côté de ces qualités, on pourrait se demander sur ses échecs retentissants. "En affaires, il n'a pas sans doute été aussi habile qu'on le pense", précise Mazerolle. Mais ce n'est pas un sujet sur lequel il faut s'attarder. Travailler avec lui, par contre, mérite des précisions. Il pouvait y avoir des affrontements très durs, mais Bernard Tapie n'est pas rancunier. "Il respecte aussi ceux qui sont en mesure de lui dire à un certain moment : on n'est pas d'accord. Il détestait la médiocrité, et plus que tout, il détestait ceux qui n'avaient pas l'envie de faire quelque chose de leur vie", rajoute Mazerolle.