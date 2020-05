Olivier Véran : "Nous n'avons pas terminé avec le virus"

Pour Olivier Véran, ce n'est pas qu'on parle de zone verte qu'il n'y a pas de virus qui circule. C'est une zone dans laquelle le virus circule moins. Il a rappelé aussi qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des reprises épidémiques sur le territoire. Nous ne sommes pas sortis de la lutte contre ce virus. Les conditions du confinement sont allégées, mais la vie ne peut pas reprendre comme elle était auparavant. Il faut vivre avec le virus pour un certain temps.