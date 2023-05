OM, à jamais les premiers !

Au signal de Notre-Dame de la Garde, à 23 heures, Marseille s'est littéralement enflammée comme au soir du 26 mai 1993. Ce sont 20 kilomètres de fumigènes pour se souvenir de cette finale quand l'OM est devenu le premier club français à gagner la Ligue des Champions. C'est une chaîne humaine incandescente qui s'est vue jusque dans le ciel. Dans une ambiance de stade, la fête avait commencé sous les balcons de la mairie avec Fabien Barthez, Éric Di Meco, Jocelyn Angloma, madame Tapie et bien sûr, l'auteur du légendaire but, Basile Boli. "Même les petits nous parlent du 26 mai comme s'ils y étaient alors qu'ils étaient très loin à ce moment-là", rapporte un Marseillais. Pour ceux qui n'y étaient pas, la finale s'est rejouée sur un écran géant. Comme il y a 30 ans, la 44e minute et la tête de Boli ont de nouveau fait chavirer la Canebière. "Ce soir, c'est revivre ces émotions qui ne nous ont jamais quittés. C'est encore plus et c'est encore plus beau", explique une Marseillaise. D'autant que 30 ans plus tard, aucun club français n'a réitéré l'exploit. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Briard