Oman : plonger dans les dunes de sucre

Elle se dévoile, enchanteresse, ces dunes d’un blanc immaculé se trouvent au cœur du Sultanat d'Oman. Les voyageurs les ont surnommés “les dunes de sucres ”, car leurs grains de sable sont si fins, si blancs, si brillants, qu’on serait tenté de les faire fondre en bouche. L’autre particularité de ce désert, c’est qu’il ondule jusqu'à venir embrasser la mer d’Arabie. Sur la plage, Hafthd Al Junabi, un habitant qui profite des 30 degrés de l’hiver, dit que leur blancheur vient de l’érosion des coquillages et qu’elle se forme grâce au climat océanique. Les dunes s’étendent sur 15 kilomètres de long et quatre kilomètres de large. Oman ne reçoit que trois millions de visiteurs étrangers par an, mais cela pourrait changer. La pétromonarchie mise sur le tourisme pour s’émanciper du pétrole dont les ressources s’épuisent. Le Sultanat veut un tourisme haut de gamme et dans le respect des traditions. De retour du large, les pêcheurs déchargent des sardines et des crabes bleus. Les habitants vivent de la pêche depuis toujours, mais tous se réjouissent d’accueillir des visiteurs. Certains commencent à se lancer dans le tourisme en louant leur maison, en installant des campements éphémères, fiers de partager aux yeux du monde entier, leur petit désert de sucre. TF1 | Reportage M. Laouamen, A. Al Hamdani