Omar Sy : son hommage aux tirailleurs sénégalais

En 1914, le Sénégal est une colonie française. Un père et son fils sont envoyés de force au front. Omar Sy, acteur, mais aussi producteur du film, tenait à donner un visage aux tirailleurs sénégalais. Des soldats, à peine évoqués dans les manuels scolaires. Près de 250 000 Africains des colonies se sont battus aux côtés des Français en 14 -18. Certains, emmenés de forces, d'autres volontaires. Ils sont à cette époque mise en avant. Mais après les conflits, les promesses ne sont pas tenues. Yoro Diao fait partie d'une famille de tirailleurs. Son oncle était à Verdun en 1913. "C'est là où il a reçu la balle en face, qui lui a enlevé la mâchoire inférieure et la langue". Bakari Diallo sera soigné, il recevra la nationalité française et une bonne pension, mais la plupart de ses camarades n'auront pas cette chance. Les tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale ou d'Indochine, n'ont guère été mieux traités. Leur pension n'a été revalorisée qu'en 2006. Aujourd'hui, ils espèrent que ce film leur aidera à faire connaître leur histoire. TF1 | Reportage S. De Vaissière, E. Boucher