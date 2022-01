Omicron : faut-il porter le masque FFP2 pour mieux se protéger ?

Ils sont de retour comme au premier temps de l'épidémie. Les masques dits FFP2 en bec de canard, les Lyonnais sont de plus en plus nombreux à en porter. Pour certains, c'est le masque qui protège le mieux et le plus sûr du moment. Depuis quelques jours, il est de nouveau obligatoire de se couvrir le visage dans les rues de Lyon. FFP2 ou masque chirurgical, la mesure divise et l'obligation n'est pas toujours respectée. Principal inconvénient des masques FFP2, c'est le prix environ 60 centimes l'unité, soit 12 euros une boîte de 20 en pharmacie. C'est 5 fois plus cher qu'un masque chirurgical. Pour certains habitants, c'est beaucoup trop cher, car le budget de chaque famille n'est pas le même. Alors, faut-il rendre les masques FFP2 obligatoires dans les transports comme en Italie ou en Autriche ? Dr Guylaine Ferre, médecin généraliste, y est favorable et le recommande pour les personnes fragiles. Ces derniers jours, les ventes de FFP2 se sont envolées à Lyon. Certaines pharmacies en rupture de stock ont relancé les commandes. TF1 | Reportage C.Blampain, B. Gereys