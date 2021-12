Omicron : la Grande-Bretagne débordée par le nouveau variant

Départ Londres, objectif France, et le plus vite possible. À bord des derniers trains avant la mise en place demain de nouvelles restrictions, les derniers Britanniques peuvent passer la frontière sans motif impérieux. Et beaucoup de Français, certains n'ont pas hésité à précipiter leur départ pour échapper aux deux jours d'isolement. "Dès qu'on a eu les informations concernant les restrictions qui allaient devenir plus sévère, on a décidé d'avancer notre départ ce matin", confie un homme. "J'ai acheté le billet ce matin, il ne restait plus que des places en première, il n'y avait plus aucune place ailleurs", indique un autre. Les autorités françaises s'inquiètent de la circulation du variant Omicron au Royaume-Uni. Dans ce pays au lien fort avec l'Afrique du Sud, il est arrivé tôt et se développe vite. "Maintenant que nous avons Omicron, on voit que c'est un variant très contagieux. Et avec les restrictions actuelles, le nombre de personnes contaminées double tous les deux jours", déclare le Pr Robert West. L'Angleterre a longtemps boudé le pass sanitaire. Il n'est entré en vigueur qu'il y a deux jours et il concerne uniquement les gros événements et les boîtes de nuit. Les restaurants, que ce soit en terrasse ou en intérieur, ne sont pas concernés. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges