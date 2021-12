Omicron : les Pays-Bas se reconfinent pour les fêtes

Depuis fin novembre, les Pays-Bas avaient déjà instauré la fermeture des commerces non-essentiels, les bars, les restaurants entre 17 heures et 5 heures du matin. Dès dimanche, ces restrictions sont durcies et prolongées jusqu’au 14 janvier. Les citoyens ne peuvent plus recevoir que deux invités chez eux contre quatre auparavant. Tandis que les écoles et les accueils extra-scolaires garderont les portes closes jusqu’au 9 janvier. Les Néerlandais s’en doutaient. Ce samedi, ils ont fait leurs courses pour se préparer à ce nouveau confinement. Un tel confinement strict est censé freiner la flambée du variant Omicron. Il devrait donner un peu d’air aux hôpitaux, actuellement surchargés de patients. Aux Pays-Bas, la campagne de rappel pour la troisième dose a démarré très lentement. Face à l’arrivée du nouveau variant, le gouvernement se dit très inquiet. T F1 | Reportage L. Romanens