Omicron : les règles d'isolement changent

Si vous êtes testé positif au Covid, sauriez-vous quoi faire ? Face à cette question, certains se disent être complétement perdus. Les règles changent dès lundi. Nous vous aidons donc à y voir plus clair. À partir de lundi, l'isolement ne sera plus en fonction du variant qui vous a contaminé, mais de votre statut vaccinal. Si votre pass sanitaire est à jour ou vous avez moins de 12 ans et que vous êtes testé positif au Covid, vous serez isolé sept jours. Ce temps est réduit à cinq jours si au bout du cinquième jour, vous réalisez un test négatif. Pas d'isolement si vous êtes cas contact, mais vous devez vous faire tester. Les règles changent si vous n'êtes pas vacciné ou votre pass sanitaire n'est plus à jour, car vous n'avez pas fait un vaccin de rappel par exemple. Dans ce cas, si vous êtes testé positif, l'isolement sera de dix jours. Il sera cependant de sept jours si vous avez réalisé un test négatif ou vous êtes un cas contact. Un isolement raccourci, mais justifié selon l'épidémiologiste Philippe Amouyel. TF1 | Reportage M. Verron, A. Malavaud