Omicron : l'intérim au secours des entreprises

Ces derniers jours, le téléphone ne cesse de sonner dans l'agence de travail temporaire "Adéquat intérim". Au bout du fil, des chefs d'entreprise à la recherche d'intérimaires pour remplacer leurs salariés touchés par le Covid. Avec la propagation rapide du variant omicron, les agences d'intérim croulent sous la demande et peinent à suivre la cadence. Contaminés, eux aussi, de nombreux candidats réguliers manquent à l'appel. Anthony, intérimaire, par exemple, a contracté le virus en décembre 2021. Pour les dirigeants concernés, l'organisation des plannings est un casse-tête quotidien. La société d'électricité générale "Erelec" compte 40 salariés. Six étaient absents cette semaine et au moins quatre le seront la semaine prochaine. Ce manque de main-d'œuvre a des conséquences importantes sur l'activité de l'entreprise, dont certains chantiers qui prennent du retard. Chaque jour, la pénurie de main-d'œuvre touche un nombre croissant d'entreprises françaises. Rares sont les secteurs d'activité à y échapper. TF1 | Reportage G. Ployé, Y. Chambon