Omicron : quelle stratégie face au nouveau variant ?

Ils sont arrivés d’Afrique du Sud, une soixantaine d’Hollandais testés positifs, placés en quarantaine dans cet hôtel d’Amsterdam, en attendant de savoir s’il s’agit du nouveau variant Omicron. Plus de doute, en revanche, ce samedi soir, pour Boris Johnson : “Il se répand très vite dans le monde. Il y a déjà deux cas en Grande-Bretagne”. Vendredi, la Commission européenne avait tenté de prendre les devants en proposant “d’activer le frein d’urgence sur les voyages en provenance des pays d’Afrique australe". Une mesure, pourtant, déconseillée par l’OMS car les études ont montré qu’elle n’a d’impact qu’au tout début d'une épidémie. D'ailleurs, la France va renforcer les contrôles à sa frontière avec la Belgique où un autre cas du variant Omicron a été identifié. Un homme qui venait d’Égypte et avait transité par la Turquie. La fermeture des frontières permet, sans doute, de gagner du temps. En effet, dans moins d’un mois, les scientifiques diront si ce nouveau variant s’avère, finalement, plus menaçant ou pas que le variant Delta. Tant que le virus circulera, il pourra muter. La lutte contre la pandémie doit donc se développer à l’échelle planétaire en aidant justement des pays comme l’Afrique du Sud dont seulement 23% des habitants ont reçu les deux doses. T F1 | Reportage S. Pinatel, Q. Danjou