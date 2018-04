On a échangé nos correspondants : quid des idées reçues sur la Bretagne ?

Afin de mieux connaître la Bretagne, Antoine Delcourt est parti à la découverte de la région ce dimanche 29 avril. Il a ainsi appris que sur plus de trois millions de Bretons, moins de 200 000 parlent encore breton. Il a également découvert que la plus ancienne crêperie de Brest est un lieu incontournable. Elle existe depuis 1922. Les Bretons adorent-ils les crêpes ? Sont-ils tous difficiles d'accès ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.