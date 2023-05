On a testé : les panneaux solaires à installer soi-même

C'est une journée idéale pour produire sa propre électricité. Clément en profite pleinement, grâce à ses panneaux solaires, installés il y a deux ans. Sans l'aide d'un installateur, ces objets sont à poser au sol ou à fixer sur un mur. Il suffit ensuite de les brancher sur une prise classique. Pour Clément, ses deux kits composés de quatre panneaux chacun lui ont coûté au total 1 400 euros. Dans la journée, l'électricité produite alimente sa machine à laver, sa box internet, son réfrigérateur et la charge de son smartphone. En revanche, l'énergie produite n'est pas suffisante pour le chauffage. Sur une année, il économise tout de même 400 euros, soit 10 % de sa facture d'électricité. Dans les magasins de bricolage ou sur Internet, de plus en plus de fabricants vendent ces panneaux solaires à installer soi-même. Les prix varient entre 649 euros et 840 euros, avec des promesses de rentabilité très alléchantes. Mais qu'en est-il vraiment ? Un magasin de bricolage près de Nantes a fait ses propres estimations, et c'est un peu plus long qu'annoncé. Les kits sont-ils fiables ? Dans une entreprise française près de Nantes, les panneaux et les autres composants importés de Chine sont garantis dix ans. Et le directeur nous l'assure, la technique utilisée a déjà fait ses preuves. Avant de vous lancer, sachez que le surplus d'électricité produit par ces panneaux ne peut pas être revendu à EDF. Cela est possible uniquement avec une installation réalisée par un professionnel. TF1 | Reportage P. Corrieu, J-F. Drouillet