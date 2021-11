"On est fait pour s'entendre" sort en salles ce mercredi

Le bouton, le mouton, le soleil, le sommeil... il est malentendant, une source inépuisable de malentendus. Pascal Elbé signe une comédie très personnelle inspirée de ses propres déboires. Malentendant, l'acteur et réalisateur a été diagnostiqué tardivement. Il a choisi d'en rire pour mieux sensibiliser le public. Son nouveau film "On est fait pour s'entendre" va sûrement parler à de nombreux spectateurs. "Quand on fait une tournée en province, on voit plein de gens qui font leur coming-out auditif, des femmes, assez jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a onze millions de Français qui sont atteints de malentendance. On est vraiment beaucoup", confie l'acteur. Une fois accepté, le handicap n'empêche pas les belles rencontres... enfin, la plupart du temps. TF1 | Reportage S. De Vaissière, C. Souary