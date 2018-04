Peut-on faire confiance à Kim Jong-un ?

Après plus d'une soixantaine d'années de guerre froide, les deux Corées ont symbolisé le vendredi 27 avril leur réconciliation par une ferme poignée de main entre ses dirigeants. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a même promis de renoncer à l'arme nucléaire. Faut-il faire confiance à ce jeune dirigeant qualifié parfois de sanguinaire et sans pitié ? Qui est-il vraiment ? Les réponses en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.