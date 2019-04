Et si on habitait dans une micromaison ?

La "Tiny House" est une construction à mi-chemin entre la roulotte et la maison. Elle dispose d'une surface habitable de moins de 20 m². Très écologique, elle peut aussi être déplacée selon les besoins. Dans la Drôme, ce concept a déjà séduit un couple d'écologistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.