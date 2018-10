Peut-on justifier la fiscalité écologique ?

Ce mois d'octobre devait être celui des bonnes nouvelles pour le pouvoir d'achat avec la baisse de la taxe d'habitation et des cotisations salariales. Mais voilà, les citoyens n'y croient pas. En effet, la grogne monte contre la flambée des prix du carburant, la hausse du prix du baril, mais également de la fameuse fiscalité verte. Selon le gouvernement, cette dernière a été créée pour financer la protection de l'environnement. Mais est-ce vraiment le cas ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.