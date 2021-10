"On ne l’oubliera jamais" : l’hommage à Bernard Tapie au stade Vélodrome

Ils ont chanté son nom toute la journée devant le stade Vélodrome, théâtre des exploits de l'Olympique de Marseille si cher à son cœur. “Ça fait chaud au cœur, c'est le peuple marseillais qui est venu rendre hommage à Bernard Tapie. On ne l'oubliera jamais !”. Très tôt ce matin, les Marseillais ont appris la nouvelle et sont venus déposer des fleurs ou écrire des messages sur la photo du boss, comme ils aimaient le qualifier. “Un peu triste aujourd'hui d’apprendre son décès. Ça fait 25 ans que je vis derrière le stade, donc fatalement, on a beaucoup de peine”. Des Marseillais rejoints quelques heures plus tard par des associations de supporters, gerbes de fleurs à la main par le maire de la ville. Près de 600 personnes étaient venues saluer la mémoire du président, qui leur a offert la plus prestigieuse des coupes d'Europe en 1993. “On est à jamais les premiers”. Cet après-midi dans le stade de Lille pour le championnat de France, les joueurs marseillais ont salué la mémoire de l'ancien patron de l'OM avec un brassard noir autour du bras. Interdits de déplacement, les supporters marseillais ont suivi cette rencontre depuis la cité phocéenne dans des bars. D'autres comme les membres des “South Winners” ont préféré se retrouver dans leur local pour préparer des banderoles. “C'est une légende. C'est un grand hommage mérité. Il a donné corps et âme pour la ville et pour le club. C'est la moindre des choses”. Un hommage, mais aussi une requête : que le stade soit rebaptisé le “Bernard Tapie Vélodrome”. “C'est un bel hommage qu'on peut lui rendre”. Les Marseillais ne l'ont jamais oublié. Jeudi dernier, ils lui avaient adressé ce message : “courage boss”. La famille souhaiterait d'ailleurs que Bernard Tapie puisse être ovationné une dernière fois dans le stade avant d'être inhumé dans sa ville de cœur. Lui le Parisien, a été adopté pour l'éternité par les Marseillais.