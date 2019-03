Et si on recyclait nos chaussures ?

En moyenne, un Français achète six paires de chaussures chaque année. Afin de lutter contre le gaspillage, un entrepôt collecte les chaussures jetées. Plus de six tonnes y sont triées chaque jour. Les chaussures en très bon état retournent aux magasins, d'autres seront expédiées en Afrique, et le reste serviront de combustible. Comment faire pour augmenter la durée de vie de nos chaussures ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.