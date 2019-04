Et si on se glissait dans la peau de Robin des Bois ?

A Amnéville, un parc fait d'obstacles et de parcours de guerriers permet de profiter de la nature tout en jouant aux héros avec le tir à l'arc. Cette activité riche en adrénaline se fait en équipe et coûte 15 euros l'heure. Pour gagner des points, il faut de tirer sur les cibles ou sur les adversaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.