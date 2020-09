"On the road" : à la rencontre des habitants du Kentucky

Notre carnet de route dans une Amérique rurale se poursuit. Partie du Midwest en direction du Sud et en longeant le Mississippi, notre équipe effectue ce dimanche une étape dans le Kentucky. L'occasion de rencontrer les habitants de cet État américain, comme ceux de la petite ville de Murray. Ce fut également pour nos reporters une opportunité d'aborder avec eux les thèmes qui divisent le peuple américain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.