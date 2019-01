Ils ont chanté Michel Legrand

De Sarah Vaughan aux jeunes talents de The Voice, en passant par Liane Foly, la musique de Michel Legrand a traversé plusieurs générations. L'homme s'en est allé, mais ses œuvres perdureront encore pendant plusieurs années. Artistes d'hier et d'aujourd'hui, tous ont interprété ses chansons cultes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.