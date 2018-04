ONU : quelle issue diplomatique pour la Syrie ?

La principale conséquence de l'attaque de la coalition internationale sur la Syrie a sans doute été la relance du processus diplomatique. En effet, la Russie n'a manifestement aucune intention de riposter militairement aux frappes américaines, britanniques et françaises contre le régime de Bachar al-Assad. La prochaine bataille se déroulera donc au Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, la France va déposer ce lundi 16 avril un nouveau projet de résolution pour tenter de mettre fin au conflit syrien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.