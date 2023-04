Onze blessés à Berck-sur-Mer : un automobiliste perd le contrôle

C'était l'heure de rentrer pour tous les spectateurs du Festival du cerf-volant. À 18h30, un homme âgé de 77 ans, handicapé, démarre sa voiture et perd immédiatement le contrôle. Il aurait confondu les pédales de frein et d'accélérateur selon le procureur. La foule est dense et il percute des passants les uns après les autres. Immédiatement, les secours se sont déployés : la protection civile, une soixantaine de sapeurs-pompiers, et les Samu du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que deux hélicoptères qui ont transporté les blessés les plus graves. "Douze personnes ont été transportées sur les centres hospitaliers. Parmi elles, on compte quatre urgences absolues et sept urgences relatives. Il s'agissait essentiellement de traumatisme crânien", rapporte Arnaud du Soulier, commandant - sapeurs pompiers de Boulogne-sur-Mer. C'était une heure de forte affluence samedi. On peut compter jusqu'à 100 000 personnes dans les rues de Berck à cette période. Beaucoup se sont réveillés encore profondément marqués ce dimanche matin. Les dépistages à l'alcool et aux stupéfiants du conducteur se sont révélés négatifs. Légèrement blessé, il devrait être entendu dans les jours qui viennent. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire