Open d'Australie : Herbert et Mahut, le duo qui fait briller le tennis français

C'était le seul titre du Grand Chelem qui manquait à leur palmarès et ils l'ont décroché. Ce 27 janvier 2019, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté la finale en double de l'Open d'Australie. Un duo qui a fait ses preuves, de l'Open d'Australie à l'US Open, en passant par Wimbledon. Une prouesse sportive qu'ils doivent notamment à une belle histoire d'amitié.