Opéra : dans le jardin secret du couple Alagna

Les grands spectacles d'opéra ont beau être annulés à cause de la crise sanitaire, Aleksandra et Roberto chauffent quand même leurs voix. Un couple au diapason qui a partagé 8 ans de scène. Ils sont invités à donner un concert retransmis en direct pour l'Opéra de New York. Alors, ils répètent chez eux dans le sud de la France à Antibes.