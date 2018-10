Opéra : décès de la soprano espagnole Montserrat Caballé à 85 ans

La célèbre chanteuse soprano espagnole Montserrat Caballé nous quitte à l'âge de 85 ans. On la connaît pour avoir su se démarquer de l'opéra et devenir une célébrité internationale. Elle a également été connue pour avoir chanté avec Freddie Mercury sur "Barcelona". Ce titre avait ensuite été choisi comme hymne des Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Revivez les moments forts de cette prestation en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.