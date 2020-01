Opération Barkhane au Mali : dans l’enfer du Sahel

Emmanuel Macron annoncé cette semaine l'envoi de 200 hommes supplémentaires pour renforcer la force militaire française au Mali. Les effectifs militaires seraient une des clés de la guerre menée dans l'immensité du Sahel. Nous y avons suivi la traque menée par les soldats français qui affrontent l'ennemi dans son fief, là où les armées locales n'osent plus s'aventurer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.