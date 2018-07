Opération Barkhane : les légionnaires aux avant-postes

Comme nous le savons tous, nos soldats interviennent au Mali, l'un des pays les plus gangrenés par le djihadisme, depuis cinq ans. Et parmi les 4 500 militaires de l'opération Barkhane, il y a les légionnaires du Gard. Ces hommes sont installés dans le camp de Ménaka, toute à l'est, aux confins du Niger. Leur mission consiste à traquer les cellules terroristes du Sahel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/18 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.