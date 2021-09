Opération Barkhane: Maxime Blasco, un soldat français mort au combat

“Caporal-chef Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous conférons la médaille militaire”. C’était il y a trois mois, Emmanuel Macron décernait la plus haute distinction militaire au caporal-chef Maxime Blasco, ce soldat d’exception, plusieurs fois récompensé pour des actes de bravoure. Ce samedi matin, à Vars, où il était basé, les drapeaux ont été mis en berne. Dans sa garnison, le commandant de 7ème bataillon de chasseurs alpins lui rendait hommage. Le commandant reste marqué par le dernier acte héroïque du caporal-chef. Il y a deux ans au mali, il a sauvé deux pilotes d’un hélicoptère, abattu par des terroristes. Voici les images de ce sauvetage. On y voit Maxime Blasco, debout en bas de l’écran. Il traîne au sol l’un de ses compagnons d’arme blessé pour le mettre à l’abri. On le voit avancer difficilement car lui-même est blessé, mais il va quand même secourir le deuxième soldat. Ces derniers jours, Maxime Blasco participait à sa cinquième mission au Sahel. Il est tombé samedi dans une opération de reconnaissance et de harcèlement, semblable à celle-ci, filmée par nos équipes, il y a neuf mois. L’affrontement s’est déroulé dans une forêt dans le Sud du Mali. Tout commence lorsqu’un drone français repère des terroristes. Maxime Blasco est envoyé sur le terrain avec une trentaine de soldats. Le caporal-chef Maxime Blasco est le 52e soldat français mort au Sahel. Un hommage national lui sera rendu dans les prochains jours.