Opération "Où est Jackie ?" : le comptage des bouquetins

Ce samedi, les visiteurs ont largement mis à contribution. Ils se sont levés très tôt pour l'apercevoir. Céline Rutten, garde monitrice dans le Parc national de la Vanoise, entame sa tournée quotidienne accompagnée d'un groupe de vacanciers. Leur mission est de trouver la plus grande colonie française de bouquetins. Certains portent des badges colorés, outils indispensables pour suivre leur déplacement et leur état de santé. Les vacanciers apprennent à identifier les bouquetins marqués. Toutes les informations relevées sur le terrain sont collectées dans une base de données informatiques. On doit y remplir la date du jour ainsi et surtout la localisation GPS. Les visiteurs sont très contents de les voir en bonne santé. Si les bouquetins émerveillent aujourd'hui les randonneurs, ils ont pourtant failli disparaître au XXe siècle à cause d'une chasse intensive. Ils font maintenant partie des espèces protégées. Et le travail de sauvetage mené par le Parc national de la Vanoise a permis de repeupler plusieurs massifs. Même si l'on compte 10 000 bouquetins dans tout le pays, l'espèce reste vulnérable, menacée par la sécheresse, l'apparition de nouvelles maladies ou la destruction de son milieu naturel. TF1 | Reportage C. Blampain; B. Gereys