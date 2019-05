Opération sauvetage au Burkina Faso : qui étaient les deux soldats français décédés ?

Deux soldats d'élite français sont morts durant une opération de libération d'otages au Burkina Faso. Le pays rendra un hommage national à ces deux militaires le 14 mai 2019 à onze heures dans la cour des Invalides. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello étaient tous deux membres du prestigieux commando Hubert. Ils ont suivi une formation intensive et ont démontré à maintes reprises leur engagement. Ceux qui ont connu les deux hommes témoignent de leur vive émotion face au drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.