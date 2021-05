Opération séduction : Emmanuel Macron part à la conquête des jeunes

Cette fois-ci, il a choisi Tik Tok, l’application des adolescents pour présenter sa mesure. Pour Emmanuel Macron, tous les canaux sont bons pour parler aux moins de 25 ans. Les réseaux sociaux, une interview récente à un média en ligne, et même un concours d’anecdote avec des youtubeurs qui sera diffusé dimanche. Le président drague-t-il la jeunesse ? Ce samedi après-midi, il était en déplacement, justement, auprès de jeunes et nous lui avons posé la question. “On n’a pas à draguer, comme vous dites, notre jeunesse. On a à être conscient qu’on a une dette à son égard. Parce qu’on lui a demandé beaucoup de sacrifices”, nous répond-il. Alors depuis quelques mois, l’exécutif multiplie les gestes à destination d’une jeunesse, parfois éruptive, et qui manifestait sa colère en janvier dernier. Une aide de 150 euros pour les boursiers et bénéficiaires des APL, des repas à 1 euro pour les étudiants et un chèque pour financer des séances chez un psychologue. À un an de la présidentielle, ces attentions ont aussi une dimension électorale même si le public visé est celui qui vote le moins. Pour l’avenir, selon nos informations, le chef de l’État réfléchit à une nouvelle aide de 500 euros par mois pour les moins de 25 ans sans emploi et sans formation.