Opération séduction : quand la grande distribution recrute

Ils n’ont ni panier ni caddie, parfois un CV, car s’ils sont venus si nombreux au supermarché ce samedi dans la matinée, c’est pour passer un entretien d’embauche. Face aux candidats, et c’est une première, non pas des RH, mais le personnel du magasin, comme Sylvain, responsable du secteur épicerie. “La motivation”, voilà la clé. La grande distribution manque de bras. Caisses, mises en rayon, accueil, boulangerie, boucherie, chez le numéro un français, pas moins de 7 000 postes sont à pourvoir. Visite des lieux pour attirer les futurs collaborateurs, la rémunération, elle, variera selon le poste occupé. L’argument de cette enseigne, c’est le treizième mois, des primes de participations et d'intéressement chaque année. Il n’y a pas de quoi effrayer Bruno, 57 ans. Dans un autre magasin en Normandie, dans les rayons dits “traditionnels”, on trouve une fromagerie, une boucherie, une boulangerie, une poissonnerie, alors l’enseigne débauche de vrais artisans. Vincent était boucher en centre-ville, avant de céder aux sirènes de la grande distribution. TF1 | Reportage M. Poissonnet, M. Fiat, M. Dupont