Opérations déprogrammées : des patients en souffrance

Vivre avec une fracture ouverte de la mâchoire, c’est le calvaire de Gérard Courvalet, 67 ans. Malade d’un cancer de la langue, sa mâchoire tombe en miette. Il doit subir une greffe osseuse, mais l’opération n’a pas lieu à cause du Covid. Gérard peine à se faire comprendre, ne peut rien manger de solide, un enfer au quotidien. Après deux déprogrammation en octobre dernier puis ce mois-ci, le couple se sent abandonné. “La crainte, c’est qu’on arrive un jour sur en disant la greffe ne soit plus possible, ce n’est plus réalisable. Je ne souhaite plus que des déprogrammations, mais qu’on soit quand même reconnu et qu’on nous laisse quand même une lueur d’espoir”, nous confie Sylvie Courvalet-Jouette, l’épouse du patient déprogrammé. Et ils ne sont pas seuls à attendre. Selon une étude de la Fédération hospitalière de France, que nous avons pu consulter en exclusivité, 2,3 millions de séjours à l’hôpital n’ont pas eu lieu en 2020. Moins 95% d’intervention pour la cataracte en mars 2020, moins 18% encore en novembre dernier. C’est 80% puis 20% des opérations en moins en pédiatrie. Autant pour les chirurgies orthopédiques, comme la pose de prothèse de hanche, par exemple. À chaque fois, pour des cas jugés non urgents, les retards s’accumulent. Dans un hôpital francilien, cellule de crise en ce dimanche après-midi. La moitié des lits de chirurgie doit fermer dès ce lundi. Près d’une cinquantaine de patients ne seront pas opérés la semaine prochaine. “On va se baser, pour chaque patient, sur le dossier médical. Parce qu’il y a un caractère d'urgence, à savoir une urgence temporelle, parce qu’il va être opéré très rapidement. Ensuite, il y a toutes les interventions comme les traitements des cancers qui , par définition, ne peuvent pas se permettre d’attendre”, précise le Dr Luc Nguyen Kim, pharmacien et chef de bloc au Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) . Ces déprogrammations permettront d’augmenter de 20% les capacités de réanimation pour les Covid, mais à quel prix ? Selon la Ligue contre le cancer, le retard de diagnostic dû à l'épidémie pourrait faire grimper la mortalité dans les années à venir.