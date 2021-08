Opérations d'évacuation à Kaboul : la course contre la montre

À mesure que les heures passent, leur stress monte. Ces deux militantes d'une ONG tentent de faire évacuer une quarantaine de personnes bloquées en Afghanistan avec leurs familles. Trop progressistes aux yeux des Talibans, ces Afghans sont en danger permanent. Avec l'arrêt imminent des évacuations à Kaboul, leur mission est devenue quasi impossible. Les opérations d'évacuation doivent s'achever vendredi soir en Afghanistan. L'Espagne, l'Italie, les uns après les autres, mettent fin à ces opérations de rapatriement. Les Britanniques feront de même dans quelques heures.Côté français, un diplomate a pour la première fois rencontré un émissaire des Talibans pour sécuriser les prochaines évacuations. Mais la tension sur place rend le rapatriement extrêmement compliqué. Nous avons pu entrer en contact avec un Afghan vivant légalement en France depuis dix ans. Il est aujourd'hui bloqué à Kaboul, traqué par les Talibans et se sent abandonné. Depuis l'arrivée au pouvoir des Talibans, la France a évacué près de 3 000 personnes. Les autorités assurent faire tout leur possible pour continuer ces opérations jusqu'à la fin du week-end.