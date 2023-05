Orage de grêle : très localisé mais impressionnant

Au pied des vignes, l’épaisse couche de grêlons a bien du mal à fondre ce samedi matin. Jacques Bonhomme ne peut que constater les dégâts, et ils sont importants. "C’est sûr que c’est décourageant. Surtout que là, la vigne était bien partie", confie le viticulteur. Hier, en fin d’après-midi, un orage de grêle particulièrement intense s’est abattu sur la région, comme en témoignent les images tournées par des habitants. Il n’a duré qu’une heure, mais a été particulièrement destructeur. Sur les 30 hectares exploités par Olivier Chauvet, six hectares ne produiront rien cette année. Ce qui inquiète ce jeune vigneron, c’est la récurrence de ces événements climatiques qui rend le métier de plus en plus difficile. "Les catastrophes climatiques, c’était une fois tous les dix ans. Et là, depuis cinq ans, on est touché systématiquement tous les ans. On a eu deux fois le gel, la grêle et y a la sécheresse qui commence à s’installer régulièrement", explique-t-il. De nouveaux orages sont annoncés cet après-midi dans le Var. Les vignerons espèrent que ce ne sera pas de la grêle. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli