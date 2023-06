Orage et grêle : des vignes ravagées en Gironde

On doit ramasser les portions de grappes qui ont été sectionnées à même le sol. Hier, 2 juin, à 18 heures, un violent orage éclate. Bourrasques, grêles, les résultats sont des dégâts sur près de la moitié de l'exploitation. Frédéric Roubineau, viticulteur en Château Ninon à Grézillac, raconte qu'il a vu la végétation balancée de droite à gauche. Au total, c'est près de 200 hectares de vignes touchés sur au moins quatre communes. L'orage n'a duré qu'une demi-heure, assez pour faire perdre 40 000 euros de récolte sur une exploitation voisine. Le fils de Françoise Gautey, du vignoble Cassie Gautey à Moulon, est là depuis dix ans cette année 2023. Il a fait une bonne récolte depuis qu'il est là, mais il a été découragé hier soir. Il envisage d'arrêter. Les viticulteurs ont peur dès qu'ils voient un nuage noir maintenant. Les phénomènes sont de plus en plus fréquents et fulgurants. La récolte suivante est-elle aussi menacée ? L'heure est maintenant à la surveillance. La région est toujours placée en alerte jaune. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Brousseau